إيلون ماسك يدعو إلى إلغاء المفوضية الأوروبية!

دعا رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إلى إلغاء المفوضية الأوروبية والتعويض عنها بهيئة منتخبة، حيث كتب ماسك عبر منصة "إكس": "يجب إلغاء المفوضية الأوروبية وتعويضها بهيئة منتخبة، ويجب انتخاب رئيس الاتحاد الأوروبي انتخابا مباشرا".

وأضاف: "النظام الحالي هو حكم بيروقراطي، وليس ديمقراطيا".

ومن الجدير بالذكر أنه في نوفمبر 2024، وصف ماسك عملية تشكيل المفوضية الأوروبية بأنها غير ديمقراطية، معلنا أن أعضاء البرلمان الأوروبي يجب أن ينتخبوا المرشحين لمناصب المفوضية مباشرة، كما دعا ماسك في وقت سابق، إلى تفكيك الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة الكاملة للدول الأعضاء فيه.