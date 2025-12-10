منوعات

منظمة "فير سكوير": منح ترامب جائزة فيفا للسلام يثير اتهامات ضد إنفانتينو


تقدمت منظمة "فير سكوير" وهي مؤسسة دولية غير ربحية تعنى بحقوق العمال المهاجرين ورصد التجاوزات السياسية في المجال الرياضي بشكوى رسمية إلى لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، إذ ذكرت صحيفة "ذا أثلتيك" أن الشكوى تتضمن اتهاما مباشرا لرئيس "فيفا" جياني إنفانتينو بارتكاب "انتهاكات متكررة لمبدأ الحياد السياسي" المنصوص عليه في لوائح الاتحاد.

وتطالب المنظمة، وفق ما ورد في التقرير، بفتح تحقيق شامل في ظروف اختيار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لنيل النسخة الأولى من جائزة "فيفا" للسلام، مشيرة إلى أن العملية تحيط بها "علامات استفهام واسعة"، سواء من حيث آلية الترشيح أو المعايير التي تم اعتمادها.

فيما ترى فير سكوير أن غياب المعلومات الواضحة حول دور إنفانتينو في مسار الاختيار، واحتمال تدخله بشكل مباشر أو غير مباشر، يثير مخاوف بشأن "تسييس قرارات المؤسسة" التي يفترض أن تعمل باستقلالية كاملة.

كما تحذر المنظمة من أن مثل هذه القرارات قد تضعف ثقة المجتمع الرياضي الدولي في التزام الاتحاد بالمعايير الأخلاقية التي يعلن التمسك بها، لاسيما في وقت تواجه فيه "فيفا" ضغوطا متزايدة من جهات دولية تطالب بمزيد من الشفافية والمحاسبة.

كذلك تؤكد فير سكوير أن هدفها من تقديم الشكوى هو تعزيز الحوكمة الرشيدة داخل المؤسسات الرياضية، ومنع استخدام الرياضة في سياقات سياسية قد تمس حقوق الأفراد أو تقوض مبادئ الحياد التي تقوم عليها.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
روسيا: اكتشاف قد يُسرّع ابتكار علاجات فعالة لأكثر أنواع أورام الدماغ عدوانية
إيلون ماسك يدعو إلى إلغاء المفوضية الأوروبية!
منظمة "فير سكوير": منح ترامب جائزة فيفا للسلام يثير اتهامات ضد إنفانتينو
تحذيرات من الفيضانات بعد اقتراب العاصفة العنيفة بايرون من منطقة الشرق الأوسط
عواصف مغناطيسية مرتقبة تضرب الأرض عقب توهج شمسي عنيف
بريطانيا: دواء لألزهايمر يحقق نتائج مذهلة في تأخير المرض 8 سنوات
شركات طيران تستعلم من واشنطن قبل استئناف التحليق في الأجواء الإيرانية
روسيا تغير استراتيجية استخدام الطائرات بدون طيار
أمريكا: مقتل أربعة أشخاص بإطلاق نار في كاليفورنيا
تحذير أمني: فيروس "Sturnus" يهدد مستخدمي أندرويد بقدرات تجسس متقدمة
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك