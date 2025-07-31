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تحطم مقاتلة أمريكية "إف- 35" للمرة الثانية خلال عام !


تحطمت مقاتلة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز "إف-35" في ولاية كاليفورنيا بالقرب من قاعدة ليمور الجوية البحرية، في حادث كان الثاني من نوعه خلال عام، فبحسب بيان صادر عن البحرية الأمريكية، قفز الطيار بالمظلة بسلام، فيما يظل سبب الحادث الذي وقع حوالي الساعة 6:30 مساء قيد التحقيق.

وصرّحت البحرية الأمريكية، إن الطائرة كانت تابعة لسرب المقاتلات الضاربة VF-125، المعروف باسم "Rough Raiders". وVF-125 هو سرب بديل للأسطول، مسؤول عن تدريب الطيارين وأطقم الطائرات، حيث أظهر مقطع فيديو متداول النيران والدخان الأسود الكثيف يتصاعدان من موقع التحطم في أراضي زراعية مسطحة ومفتوحة قرب قاعدة ليمور الجوية البحرية على بعد حوالي 64 كيلومترا جنوب غرب مدينة فريسنو في وسط كاليفورنيا.

وتعتبر الطائرة، إحدى 3 نماذج من طائرة "إف-35 لايتنينغ" الثانية، المصممة للعمل على حاملات الطائرات الأمريكية. بينما تستخدم القوات الجوية الأمريكية طراز "إف-35 إيه"، وتستخدم قوات المارينز طراز "إف-35 بي"، المخصص للإقلاع القصير والهبوط العمودي.

ويذكر أن سعر هذه الطائرة يبلغ حوالي 100 مليون دولار، وهذا الحادث هو الثاني من نوعه هذا العام بعد تحطم طائرة "إف-35 إيه" تابعة للقوات الجوية في قاعدة إيلسون الجوية بألاسكا في يناير خلال مهمة تدريبية. وقد نجا الطيار أيضا في ذلك الحادث.

فيما تعد طائرة "إف-35"، المقاتلة من الجيل الخامس وإحدى أكثر الطائرات الحربية تقدما في العالم، حجر أساس في أسطول الجيش الأمريكي، وهي مصنعة من قبل شركة "لوكهيد مارتن"، وتشتهر بقدراتها المتطورة في التخفي والقتال. وتقول الشركة إن أكثر من 17 دولة حول العالم مشاركة في برنامج "إف-35". لكن الطائرة واجهت تدقيقا متزايدا في السنوات الأخيرة بسبب مشكلات الصيانة والجاهزية.

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