استخباراتي أمريكي سابق: الخسائر الأمريكية في إيران سببها المبالغة في تقدير قدرات الجيش الأمريكي

أكد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لاري جونسون أن خسارة المعدات العسكرية الأمريكية باهظة الثمن في العملية ضد إيران تعود إلى مبالغة واشنطن في تقدير قدراتها، حيث ذكر جونسون لوكالة "نوفوستي" معلقا على خسارة المعدات: "الأمر لا يتعلق بعدم استعدادهم، بل يتعلق فقط بتفاؤلهم المفرط بشأن قدرات الجيش الأمريكي".

وأضاف أنه قبل العملية، كان هناك اعتقاد واسع النطاق بأن نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي ضد إيران فعال للغاية. مؤكدا أن هذا الاعتقاد تبين في الواقع أنه غير صحيح، وتابع: "القواعد الأمريكية في المنطقة معرضة بالفعل للهجمات الإيرانية. وحتى عندما تكون منظومات الدفاع الجوي عاملة، فإن فعاليتها لا تتجاوز 20%، و80% من الصواريخ تمر دون عوائق".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير بقصف أهداف في إيران، وردت إيران على ذلك باستهداف إسرائيل، فضلا عن المصالح الأمريكية في المنطقة. حيث تمكنت القواا الإيرانية من تدمير طائرات ورادارات ومنظومات دفاع جوي أمريكية متواجدة في قواعد مختلفة من الشرق الأوسط.