استخباراتي أمريكي سابق: الخسائر الأمريكية في إيران سببها المبالغة في تقدير قدرات الجيش الأمريكي


أكد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لاري جونسون أن خسارة المعدات العسكرية الأمريكية باهظة الثمن في العملية ضد إيران تعود إلى مبالغة واشنطن في تقدير قدراتها، حيث ذكر جونسون لوكالة "نوفوستي" معلقا على خسارة المعدات: "الأمر لا يتعلق بعدم استعدادهم، بل يتعلق فقط بتفاؤلهم المفرط بشأن قدرات الجيش الأمريكي".

وأضاف أنه قبل العملية، كان هناك اعتقاد واسع النطاق بأن نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي ضد إيران فعال للغاية. مؤكدا أن هذا الاعتقاد تبين في الواقع أنه غير صحيح، وتابع: "القواعد الأمريكية في المنطقة معرضة بالفعل للهجمات الإيرانية. وحتى عندما تكون منظومات الدفاع الجوي عاملة، فإن فعاليتها لا تتجاوز 20%، و80% من الصواريخ تمر دون عوائق".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير بقصف أهداف في إيران، وردت إيران على ذلك باستهداف إسرائيل، فضلا عن المصالح الأمريكية في المنطقة. حيث تمكنت القواا الإيرانية من تدمير طائرات ورادارات ومنظومات دفاع جوي أمريكية متواجدة في قواعد مختلفة من الشرق الأوسط.

Dhia Taher : السيد الوزير الطاهر باقر في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
الموضوع :
بريطانيا: لن نشارك في حرب لا أهداف واضحة لها وخطتنا خفض التصعيد
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
الموضوع :
وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
الموضوع :
تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
