الخدمة السرية الأمريكية: تشديد حالة التأهب الأمني في البيت الأبيض

قالت الخدمة السرية الأمريكية المسؤولة عن حماية رئيس الولايات المتحدةـ أن الأعمال في البيت الأبيض تجري بصورة معتادة لكن تم تفعيل حالة التأهب الأمني، حيث ذكرت الخدمة في بيان إنه نجري تحقيقا في حادث إطلاق نار وقع أمس قرب البيت الأبيض وأجرت الأجهزة الأمنية تمشيطا دقيقا للمنطقة وجوارها ولم يعثر على أي مشتبه فيه".

وأضافت، أن " الأعمال في البيت الأبيض تجري بصورة معتادة لكن حالة التأهب الأمني المشددة فعلت".