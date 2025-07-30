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هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تصنف زلزال كامتشاتكا ضمن أقوى عشرة زلازل منذ عام 1900


صنفت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية يوم الأربعاء زلزال كامتشاتكا، الذي قدرت قوته بـ 8.8 درجة، بأنه من أقوى عشر هزات أرضية منذ عام 1900، إذ ذكرت هيئة المسح الجيولوجي في بيان: "إن الزلزال الذي بلغت قوته 8.8 درجة والذي وقع في كامتشاتكا من بين أكبر عشرة زلازل حدثت في العالم منذ عام 1900".

وأضافت هذا الزلزال يعتبر الأقوى منذ الزلزال الذي ضرب اليابان في عام 2011، والذي بلغت قوته 9.0 درجة.

وكانت كامتشاتكا  قد شهدت يوم الأربعاء أقوى زلزال منذ عام 1952، حيث أفاد فرع كامتشاتكا للهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، عبر قناته على تلغرام، بأن الهزات الأرضية بلغت قوتها 8.7 درجة، بحيث تم تشكيل غرفة عمليات إقليمية، وبدأ الخبراء عمليات فحص دقيق للمرافق الاجتماعية الهامة للكشف عن أي أضرار محتملة، مع إعطاء الأولوية للمدارس والمستشفيات ورياض الأطفال.

كما سجلت تحذيرات من احتمال حدوث تسونامي في جزر هاواي، وفي أجزاء من جزر ألوشيان في ألاسكا، والسواحل الغربية لكندا والولايات المتحدة حتى الحدود المكسيكية وكذلك الفلبين وإندونيسيا.

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