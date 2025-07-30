زلزال قوي قبالة سواحل كامتشاتكا الروسية وتحذير من تسونامي

أفاد فرع المركز الفيدرالي للأبحاث الجيوفيزيائية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم بوقوع زلزال بقوة 7.9 درجة قبالة سواحل كامتشاتكا أقصى شرق روسيا، حيث وقع زلزال بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل كامتشاتكا، وأعلن عن خطر حدوث تسونامي على سواحل خليج أفاتشا وفقا لما أفاد به فرع المركز الفيدرالي للأبحاث الجيوفيزيائية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم.

ووفقا للبيانات، شعر السكان في بعض مناطق بتروبافلوفسك كامتشاتسكي بهزات أرضية بقوة 7-8 درجات.

هذا وتم رصد زلزال بقوة 7.9 درجة في سيفيرو كوريلسك، وأصدرت سلطات مقاطعة سفيروكوريلسك الروسية تحذيرا من خطر تسونامي مؤكدة أنه يتم إجلاء السكان.

كما أكدت سلطات مقاطعة سفيروكوريلسك أن خدمات الطوارئ تعمل بكامل طاقتها، والوضع تحت السيطرة، كما تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة السكان وعودة الحياة إلى طبيعتها في المنطقة.