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باكستان: أكثر من 170 قتيلا جراء الفيضانات


أودت الفيضانات في شرق باكستان بحياة أكثر من 170 شخصا بينهم 85 طفلا، وفقا لإدارة الكوارث، حيث تشير الأرقام إلى أن 54 من هذه الوفيات وقعت خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، نتيجة الأمطار الغزيرة التي اجتاحت إقليم البنجاب المكتظ بالسكان، ما تسبب في انهيار منازل وتدمير بنية تحتية.

كما حذرت منظمات الإغاثة من تزايد المخاطر على حياة الأطفال بشكل خاص، بسبب ارتفاع احتمالات الغرق وانتشار الأمراض المنقولة عبر المياه.

وقد أعلنت السلطات حالة الطوارئ في عدة مناطق، بينما تم نشر الجيش في مدينة روالبندي لمواجهة ارتفاع مناسيب المياه.

فيما أظهرت لقطات مصورة نشرتها سلطات إدارة الكوارث عمليات إنقاذ عاجلة لأطفال وعائلات علقت في مياه الفيضانات التي غمرت حقولا وطرقا كاملة.

وتستمر الأمطار الغزيرة في الهطول بغزارة على روالبندي والعاصمة إسلام أباد المجاورة، حيث سجلت بعض المناطق أكثر من 100 ملم من الأمطار يوم الخميس الماضي، مع توقعات بمزيد من الهطولات اليوم.

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