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من دون إنترنت ولا شبكة اتصال.. تطبيق ثوري جديد


في خطوة رائدة نحو استعادة خصوصية المستخدمين وحرية التواصل، أعلن جاك دورسي، المؤسس المشارك السابق لتويتر، عن إطلاق تطبيق المراسلة الجديد (BitChat.)

ويأتي هذا التطبيق ليقدم حلاً مبتكرًا للتحديات المتزايدة التي تواجه تطبيقات المراسلة التقليدية، والتي غالبًا ما تتورط في استغلال البيانات ومراقبة الأنشطة وانتهاك خصوصية المستخدمين.

‏BitChat هو تطبيق مراسلة ثوري يتيح للمستخدمين إرسال واستقبال الرسائل دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت أو شبكة هاتف جوا، و يعتمد التطبيق على تقنية (BLE Mesh)، وهي شبكة من الأجهزة التي تتصل ببعضها البعض عبر البلوتو، و تسمح هذه التقنية بنقل الرسائل من جهاز إلى آخر ضمن الشبكة، حتى لو لم يكن الجهاز المستهدف قريبًا مباشرة من المرسل، مما يوسع نطاق الاتصال بشكل فعال.

يتميز BitChat بعدة خصائص تجعله فريدًا ومنافسًا قويًا للتطبيقات الحالية:

- لا يعتمد على خوادم مركزية: يعمل التطبيق بشكل لامركزي، مما يلغي الحاجة إلى خوادم مركزية يمكن أن تكون نقطة ضعف للرقابة أو الاختراق.

- حماية قصوى للخصوصية: لا يطلب BitChat رقم هاتف أو بريدًا إلكترونيًا من المستخدمين، ولا يقوم بجمع أي بيانات شخصية. بالإضافة إلى ذلك، فإن جميع الرسائل مشفرة من الطرف إلى الطرف (End-to-End Encryption)، مما يضمن سرية المحادثات.

- ميزة "وضع الذعر" (Panic Mode): يوفر التطبيق ميزة فريدة تسمح للمستخدم بمسح جميع الرسائل فورًا من الجهاز إذا شعر بالخطر، مما يوفر طبقة إضافية من الأمان في المواقف الحرجة.

- مشروع مفتوح المصدر: تم نشر الشيفرة البرمجية للتطبيق على منصة GitHub، مما يجعله مشروعًا مفتوح المصدر. يمنح هذا الشفافية العالية المطورين القدرة على مراجعة الكود والمساهمة في تحسينه، ويعزز الثقة في أمان التطبيق.

- دعم التواصل في البيئات الصعبة: يهدف التطبيق بشكل أساسي إلى دعم التواصل في البيئات التي تعاني من انقطاع الإنترنت المتكرر أو الخاضعة لرقابة مشددة. يعد BitChat أداة مثالية في أوقات الأزمات، الكوارث الطبيعية، أو في الدول التي تفرض قيودًا صارمة على حرية التعبير.

على الرغم من إمكانياته الواعدة، يواجه BitChat بعض التحديات، فمثل أي تقنية تسمح بالتواصل المجهول وغير الخاضع للرقابة، قد يُستخدم التطبيق لأغراض غير قانونية، مما يثير تساؤلات أمام الحكومات والأجهزة الأمنية.

لا يزال التطبيق في مرحلة التجريب، ولكن الاهتمام به كبير جدًا؛ حيث جذب 10,000 مستخدم في أيامه الأولى، مما يعكس حجم الحاجة العالمية لمثل هذه الحلول، في الوقت الحالي، يبلغ مدى الاتصال في شبكة BLE Mesh حوالي 300 متر فقط، وسيعتمد نجاح المشروع على قدرته على التوسع لزيادة هذا المدى وتعزيز انتشار الشبكة.

يمثل BitChat تحولًا رقميًا ضد التطبيقات المركزية الخاضعة للرقابة واستغلال بيانات المستخدمين، وقد يكون بداية لطرح نماذج جديدة من التطبيقات الآمنة، إنه ليس مجرد تطبيق جديد، بل رؤية وتصور مغاير للنمط السائد من التطبيقات في هذا العصر، وخطوة مهمة نحو مستقبل رقمي أكثر حرية وأمانًا.

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من دون إنترنت ولا شبكة اتصال.. تطبيق ثوري جديد
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