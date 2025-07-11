شركة هواوي تبحث عن أسواق لرقائق الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط

تحاول شركة هواوي الصينية تصدير كميات صغيرة من رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، في محاولة لترسيخ مكانتها في الأسواق التي تهيمن عليها شركة إنفيديا الأميركية، حيث نقلت وكالة بلومبيرغ أن "شركة هواوي عملاق الأجهزة -المنافس الصيني الأقوى لشركات الرقائق الأميركية تواصلت مع عملاء محتملين في السعودية والإمارات وتايلاند لشراء رقائق "Ascend 910B" من الجيل القديم".

وأضافت، أن "هواوي تحاول جذب العملاء من خلال إتاحة الوصول عن بُعد إلى "CloudMatrix 384"، وهو نظام ذكاء اصطناعي صيني مُصمم باستخدام شرائح هواوي الأكثر تقدمًا، لكن الشركة ليست جاهزة حاليًا لتصديره نظرًا لمحدودية الإمدادات".

فيما لفتت بلومبيرغ نقلا عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى أن "هواوي يمكنها إنتاج 200,000 رقاقة ذكاء اصطناعي فقط هذا العام، ومن المتوقع أن تُسلم معظمها داخل الصين، حيث يتجاوز الطلب على المعالجات مليون وحدة"، مبينة أن "هذا الرقم لا يشمل مخزونًا من 2.9 مليون رقاقة "Ascend 910B" حصلت عليها هواوي من شركة "TSMC" التايوانية العملاقة".