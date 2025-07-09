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خبير سابق في البنك الدولي: من يملك الكلب؟ ومن يحرك أمريكا وإسرائيل؟


خلال حديثه للقناة الروسية، ذكر الخبير السابق في البنك الدولي فالنتين كاتاسانوف أنه ليس من المهم معرفة من هو الكلب ومن الذيل في طبيعة العلاقة بين أميركا وإسرائيل، بل يجب التركيز على مالك الكلب، فقد بيّن الدكتور كاتاسانوف بأن، "هناك من يرى أن أمريكا تمثل الكلب وإسرائيل الذيل، فقد لوحظ على مدار العقود الماضية أن واشنطن تمتثل بوضوح لجميع طلبات وتوجيهات تل أبيب، مما أدى إلى ظهور تعبير في اللغة الروسية يقول: "الذيل يهز الكلب"، ومع ذلك، أعتقد أنه ينبغي علينا ألا نبحث عن الكلب أو نعطي اهتمامًا لذيله؛ بل لمالكه".

وأضاف "لكل كلب مالك، وبناءً على رغباته يتصرف الكلب بطريقة معينة، وبالتالي، يمكنه أن يهز ذيله أو يكشر عن أنيابه، وبهذا، فإننا بدون مفهوم الدولة العميقة لن نستطيع فهم هذه التصرفات الغريبة، والتي تتعارض فعليًا مع المنطق لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل. يبدو أن أمريكا، في جوهرها، ليست لديها مصالح وطنية خاصة بها، حيث إنها تتكيف باستمرار مع مصالح إسرائيل، ومع ذلك، فإن تصرفات تل أبيب تقوض الأساس الذي تستند إليه، وكأنها تقطع الفرع الذي تجلس عليه".

وتابع، "قرأت في أحد الكتب النادرة جداً أن وزير الدفاع الأول جيمس فورستال، الذي صرح بأنه إذا نشأت دولة إسرائيل، فسوف تفقد أمريكا سيادتها تمامًا؛ قد تم قتله ولم ينتحر، فالأقاويل الرسمية تروي أن فورستال "فقد عقله" ودخل المستشفى إثر اضطراب عقلي، وقفز من نافذة الطابق السادس عشر في بداية العام 1949،لكن الكتاب يؤكد أن الوزير تعرض للقتل".

كذلك أوضح أن،  "أحد تصريحات فروستال أيضاً كانت بأنه إذا وُجدت دولة إسرائيل، فستنشب حرب عالمية ثالثة بشكل حتمي، وتل أبيب ستكون بمثابة المفجر لها، لذلك من الأجدر التخلص من هذا المفجر أولاً".

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