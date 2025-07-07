ترامب يهاجم ماسك مجددا، "خرج عن السيطرة ومشروعه سخيف"

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستشاره السابق ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك، بشأن خططه لتشكيل حزب سياسي جديد، فقد نشر ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "يحزنني أن أرى إيلون ماسك يخرج تماماً عن السيطرة، ليصبح عملياً (حطام قطار) على مدار الأسابيع الخمسة الماضية".

وأضاف: "حتى إنه يريد تأسيس حزب سياسي ثالث، على الرغم من حقيقة أنه لم ينجح قط في الولايات المتحدة - يبدو أن النظام لم يصمم لهم".

كما ذكر ترامب للصحافيين في وقت سابق، إن خطة ماسك "سخيفة" وأشاد "بالنجاح الهائل" الذي حققه الجمهوريون.

وكان ماسك قد قال يوم السبت إنه قرر تأسيس حزبه السياسي الخاص في الولايات المتحدة، وأطلق عليه اسم "حزب أمريكا".

وجاء إعلانه على منصته "إكس" بعد يوم واحد من إجرائه استطلاع رأي لسؤال المستخدمين عما إذا كان يجب عليه إنشاء حزب جديد لمنافسة الديمقراطيين والجمهوريين، إذ كتب ماسك: "بنسبة 2 إلى 1، تريدون حزباً سياسياً جديداً وستحصلون عليه".

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان قد اتخذ أي خطوات رسمية لإنشاء الحزب الجديد.

فيما كتب ترامب على "تروث سوشيال" أن الأحزاب الثالثة لا تفعل سوى "إحداث فوضى واضطراب كامل وتام".

وأضاف: "لدينا ما يكفي من ذلك مع الديمقراطيين اليساريين المتطرفين، الذين فقدوا ثقتهم وعقولهم! أما الجمهوريون، فهم آلة تعمل بسلاسة، وقد أقروا للتو أكبر مشروع قانون من نوعه في تاريخ بلادنا".