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محكمة إسرائيلية ترفض طلبين قدمهما نتنياهو لتأجيل محاكمته


 

رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية طلبين قدمهما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، لتأجيل جلسات محاكمته في الأسبوعين المقبلين بذريعة "قضايا سياسية وقومية وأمنية"، حيث تذرع نتنياهو في الطلبين، اللذين قدمهما المحامي، عميت حداد، بأن "عليه تخصيص وقته وجهده لقضايا سياسية وقومية وأمنية من الدرجة الأولى في أعقاب الحرب على إيران وتطورات إقليمية وعالمية أخرى".

وقدم نتنياهو إلى المحكمة والنيابة العامة "مغلفا مغلقا" احتوى على جدول عمله في الأسبوع المقبل، وأن قسما منه ينبع من عقد مداولات "وأمور أخرى ليس بالإمكان كتابتها حاليا، إضافة إلى ديناميكية وتطورات تحدث طوال الوقت".

وأضاف محامي نتنياهو في الطلب أنه "قد تطرأ تطورات أخرى تؤدي إلى تغيير الجدول الزمني لرئيس الحكومة في المستوى اليومي وحتى في مستوى ساعات".

فيما أبدى ترامب استياءه من محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، داعيا إلى إلغاء هذه المحاكمة، وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال"، إن "الولايات المتحدة أنقذت إسرائيل، والآن ستكون هي من ينقذ نتنياهو".

ويحاكم نتنياهو بتهم فساد، وتأجلت محاكمته مرات عدة، إذ طلب محامو رئيس الوزراء تأجيلها بسبب الحرب في غزة، ولاحقا بسبب الحرب مع حزب الله اللبناني.

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