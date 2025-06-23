ترامب يتحدث مجددا عن المواقع النووية في إيران

تحدث ترامب، فجر الاثنين، عن أضرار جسيمة لحقت بجميع المواقع النووية الإيرانية، حيث ذكر في كلمة له، "أضرار جسيمة لحقت بجميع المواقع النووية في إيران كما تظهر صور الأقمار الصناعية".

وأضاف "الضرر الأكبر الذي لحق بالمواقع النووية في إيران وقع على عمق كبير تحت سطح الأرض"، مردفا "التدمير مصطلح دقيق لوصف ما حدث للمواقع النووية الإيرانية".

كذلك ذكر قال البيت الأبيض "الرئيس ترامب يجتمع مع فريقه للأمن القومي ظهر اليوم".