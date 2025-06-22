الهلال الأحمر الإيراني: الكيان الصهيوني استهدف 6 من مستشفياتنا ويجب تجريمه دوليًا

أكدت جمعية الهلال الأحمر الإيرانية، اليوم الأحد، أن الكيان الصهيوني استهدف 6 مؤسسات صحية في إيران ويجب تجريمه دوليًا، إذ ذكر رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، بير حسين كوليوند: إن "عدة منشآت صحية تعرضت لهجمات الكيان الصهيوني، من بينها مستشفى ولي عصر، مستشفى مطهري للحروق، مستشفى خاتم الأنبياء، مركز الرعاية الاجتماعية، مركز التأهيل التابع للهلال الأحمر، ومبنى "السلام" التابع للهلال الأحمر".

وأضاف، "في العالم، تُعلَّق لافتات أمام المستشفيات تحظر حتى استخدام المنبّه، أما هنا، فإن الكيان الصهيوني يُطلق الصواريخ على مستشفياتنا، ويجب على الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية بالصحة أن تجرم الكيان دوليًا على استهدافه للقطاع الصحي".

وأشار إلى، أن "قسم العناية المركزة في مستشفى فارابي بمدينة كرمانشاه كان من بين الأهداف التي تم استهدافها"، مؤكدًا، أن "مركز الطوارئ 115 في محافظة خوزستان تعرّض هو الآخر لهجوم مباشر من قبل الكيان الصهيوني".