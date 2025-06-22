نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: نمو الصناعة النووية لن يتوقف

صرّح بهروز كمالوندي نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والمتحدث باسمها بأن نمو الصناعة النووية في إيران لن يتوقف، حيث أفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن "بهروز كمالوندي" قال في مقابلة مع التلفزيون الإيراني حول الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية: "إن قصف المنشآت النووية يعد انتهاكا للقوانين الدولية".

وأضاف: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سواء في المرات السابقة أو في هذه المرة قدمت اعتراضها على هذا الإجراء وأبلغت احتجاجها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

كذلك، أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية أن على الجميع أن يعلم أن هذه الصناعة متجذرة في إيران ولا يمكن اقتلاع جذور هذه الصناعة الوطنية قائلا: "صحيح أن أضرارا لحقت بنا، لكنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها هذه الصناعة لأذى".

فيما لفت كمالوندي إلى أنه في السابق أيضا وقعت حوادث مشابهة وتمكنا فورا من تعويض الأضرار بفضل الإمكانيات والقدرات المتوفرة لدينا، مؤكدا: "بطبيعة الحال يجب أن تستمر هذه الصناعة ولن يتوقف نموها".