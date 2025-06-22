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القنصل الإيراني في كربلاء: استهداف إيران قائم على حجج ملفقة


 

 

صرّح القنصل الإيراني في كربلاء عبد الرحيم ساداتي، اليوم الأحد، بأن أمريكا والكيان الصهيوني استخدما حججا غير واقعية لاستهداف إيران، حيث ذكر ساداتي في مؤتمر صحفي، إن "الولايات المتحدة وأوروبا تدعيان أن إيران تتجه إلى السلاح النووي، وهم يعلمون أن فتوى مرجعية الخامنئي تحرم السلاح النووي"، مشيرا إلى أن "الحجج المختلفة التي يمارسها الأمريكان والغرب على إيران حول الملف النووي السلمي للجمهورية واهية ولا أساس لها من الصحة".

وتابع: إن "كوريا الشمالية وإسرائيل والهند يمتلكون أسلحة نووية، وهم ليسوا أعضاءً ولا يسمحون بتفتيش منشآتهم، لكن إيران تسمح بالتفتيش"، لافتا إلى أن "الكيان الصهيوني مشغول باستهداف المدنيين والأطفال الرضع، والجمهورية تحتفظ بحقها المشروع في الدفاع عن نفسها".

فيما شكر القنصل الإيراني خلال حديثه "المرجعية العليا والسيد علي السيستاني، وكذلك باقي المراجع في النجف الأشرف وكربلاء، وباقي العالم الإسلامي، وجمهورية العراق حكومةً وشعبا".

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