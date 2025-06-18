 طائرة أمريكية تنقل عناصر من فكتوريا وعين الأسد الى الخليج!

صرّح مصدر امني اليوم الأربعاء، بان طائرة أمريكية نقلت عناصر من قاعدة فكتوريا وقاعدة عين الأسد باتجاه القطر والكويت، حيث ذكر المصدر لقناة السومرية، ان "فجر اليوم قامت طائرة بنقل موظفين غير اساسيين من قاعدة فكتوريا في مطار بغداد، وبعدها توجهت الى قاعدة عين الاسد لغرض اخلاء موظفين وبعدها ذهبت باتجاه قطر او الكويت".

وكانت الخارجية الامريكية قد اعلنت يوم الأربعاء الماضي عن اجلاء وتقليص حجم البعثة الامريكية في العراق من خلال اجلاء الموظفين غير الاساسييين والمدنيين من القواعد الامريكية والسفارة في بغداد، وذلك قبل يومين من شن إسرائيل هجوما حربيا على ايران يوم الجمعة.