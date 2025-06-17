 الخطوط التركية تضمن الحقوق الممنوحة لركاب الرحلات المتوجهة لـخمسة دول

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، اليوم الثلاثاء، تمديد الحقوق الممنوحة لركاب الرحلات المتجهة إلى العراق وإيران وسوريا والأردن ولبنان حتى 30 حزيران، بسبب التوترات الإقليمي، حيث ذكرت الشركة في بيان لها، إن "الخطوط الجوية التركية تمدد الحقوق الممنوحة لركاب الرحلات المتجهة إلى إيران والعراق وسوريا والأردن ولبنان حتى 30 يونيو/حزيران، بسبب التوترات الإقليمية".

وأضافت الشركة، أن "الحقوق تشمل إمكانية تعديل التذاكر أو استرداد قيمتها بالكامل دون رسوم، وتمديد صلاحية التذكرة".