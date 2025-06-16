إيران تحذر من ثغرة الاغتيالات الإسرائيلية التي تنفذ الان؟

نشرت وسائل إعلام إيرانية اليوم الاثنين تحذيرًا أمنيًا للمواطنين، أكدت فيه أن إسرائيل تعتمد على تتبع الهواتف المحمولة كوسيلة رئيسية لتحديد أماكن الأفراد المستهدفين وتنفيذ عمليات اغتيال، حيث ذكرت وكالة أنباء فارس أن هذا الأسلوب استخدم سابقًا في اغتيال العلماء، ومنهم الشهيد إسماعيل هنية، مشيرة إلى أن إيقاف تشغيل الهاتف في موقع التواجد لا ينجح في إحباط التتبع.

كما حثت الوكالة على إغلاق الهاتف قبل الانتقال إلى الموقع المستهدف وفي مكان آمن بعيد عنه، كما نصحت بعدم اصطحاب الهواتف إلى المواقع الحساسة نهائيًا.

كذلك شدد التحذير على أهمية الالتزام بهذه الإجراءات، خاصةً بالنسبة للنشطاء السياسيين والعسكريين والأمنيين، للحفاظ على سلامتهم وأمنهم.