إيران تنفذ حكم الإعدام بجاسوس الموساد إسماعيل فكري شنقا

نفّذت إيران، اليوم الاثنين، حكماً بإعدام "جاسوس الموساد" الإسرائيلي إسماعيل فكري شنقا بعد إتمام الإجراءات القضائية الجنائية كاملة، وتأييد الحكم وتصديقه من قبل المحكمة العليا في البلاد، حيث ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية إنه أُعدم صباح اليوم إسماعيل فكري، الجاسوس المرتبط بجهاز "الموساد" الإسرائيلي، والذي كان ينشط داخل إيران بهدف جمع معلومات أمنية وتنفيذ مهام تخريبية، وذلك بعد استكمال المراحل القضائية وتأييد الحكم من قبل المراجع العليا.

وذكرت أنه وجهت إليه تهمتا "المحاربة والإفساد في الأرض"، وقد تم تنفيذ حكم الإعدام فيه صباح اليوم بعد استيفاء كامل إجراءات المحاكمة الجنائية، وتثبيت الحكم في المحكمة العليا.

كما أوضحت أن فكري اعتقل في ديسمبر 2023 خلال عملية فنية واستخباراتية معقدة نفذت داخل البلاد، بينما كان لا يزال على تواصل مباشر مع جهاز التجسس والإرهاب التابع للنظام الصهيوني.

وبحسب الوثائق الرسمية في الملف القضائي، فقد سعى إسماعيل فكري خلال فترة تعاونه مع الموساد إلى تسريب معلومات حساسة ومصنفة تتعلق بأمن إيران إلى أعداء البلاد، مقابل تلقيه مكافآت مالية. وقد أظهرت التحقيقات أن فكري أقام خلال فترة تعاونه اتصالات مباشرة مع ضابطين من ضباط الموساد.