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الشرطة الإيرانية تصدر تعليمات حول كيفية التعرف على منازل الجماعات الإرهابية وتدعو للإبلاغ عنها


أصدرت الشرطة الإيرانية اليوم الاثنين تحذيرات وتعليمات للمواطنين الإيرانيين، بشأن كيفية التعرف على منازل الجماعات الإرهابية، داعية إلى الإبلاغ عنها، فقد ذكرت الشرطة في بيانها مؤشرات تساعد في التعرف على الإرهابيين كما يلي:

- الحركة المستمرة لأشخاص شباب (غالبا رجال) إلى المنزل دون وجود عائلات أو نساء وأطفال، بالإضافة إلى إنتاج كمية نفايات أكثر من المعتاد - قد يكون ذلك مشبوها.

-الانتقال بسيارات نيسان أو شاحنات هايلوكس أو شاحنات قديمة يعتبر أيضا أحد المؤشرات.

-في هذه المنازل الجماعية، تكون الستائر مغلقة دائما.

- كما يمكن التعرف على هؤلاء الأفراد من خلال ملاحظة حركة متكررة من خلال الظلال ليلا.

- الاستخدام المفرط للكمامات والنظارات - حتى في ظروف غير ضرورية. والأشخاص الذين انتقلوا حديثا ولديهم سلوك غير طبيعي يكونون أكثر عرضة للاشتباه.

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الشرطة الإيرانية تصدر تعليمات حول كيفية التعرف على منازل الجماعات الإرهابية وتدعو للإبلاغ عنها
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