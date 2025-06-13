حكومة الاحتلال تطلب من الإسرائيليين إخفاء هوياتهم، بعد أن أغلقت سفاراتها حول العالم

أعلنت حكومة الاحتلال، اليوم الجمعة، غلق جميع سفاراتها حول العالم، داعية الإسرائيليين إلى عدم إظهار أي رموز يهودية أو إسرائيلية تدل على هويتهم في الأماكن العامة، حيث جاء ذلك بعدما شنت إسرائيل فجر اليوم هجمات على إيران أودت بحياة قادة عسكريين وعلماء نوويين كبار مع عائلات بعضهم.

وذكرت بيانات نشرت على مواقع السفارات الإسرائيلية أن "إسرائيل لن تقدم أي خدمات قنصلية في هذه المرحلة"، مطالبة "مواطنيها بالتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية المحلية في حال تعرضهم لأي نشاط عدائي". ولم يحدد أي إطار زمني لمدة إغلاق السفارات.

كما جاء في البيان: "في ضوء التطورات الأخيرة، سيتم إغلاق البعثات الإسرائيلية في أنحاء العالم، ولن تقدم الخدمات القنصلية".

وشهدت العاصمة السويدية ستوكهولم تعزيزات أمنية لافتة أمام الكنيس الكبير، حيث انتشرت سيارات وشاحنات الشرطة في محيط المبنى.

وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق أنها استهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ داخل إيران، وقتلت عددا من كبار القادة العسكريين الإيرانيين، في إطار عملية قالت إنها قد تستمر لفترة طويلة وتهدف إلى منع طهران من تطوير سلاح نووي.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "إيران جلبت على نفسها هذا الهجوم، بسبب رفضها مطالب الولايات المتحدة خلال المفاوضات المتعلقة ببرنامجها النووي". كما دعا طهران إلى التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن "الهجمات المخطط لها لاحقا ستكون أكثر قسوة"، فيما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهجمات بأنها "ضربة افتتاحية على إيران، كانت ناجحة وحققت عدة إنجازات".

بالمقابل، توعد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي بالرد قائلاً: "على الكيان الصهيوني أن يتوقع عقابا شديدا".