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إصدار خارطة جديدة للكون هي "الأكثر تفصيلا على الإطلاق"


أصدرت تعاونية "كوسموس" العلمية الدولية أكثر خريطة كونية تفصيلا على الإطلاق لتصبح متاحة للجميع، إذ استند المشروع "كوسموس-ويب" إلى بيانات التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" (JWST) ، وشمل صورا وفهرسا لحوالي 800000 مجرة تغطي تاريخ الكون كله تقريبا.

وأوضحت مديرة المشروع كايتلين كيسي من جامعة "كاليفورنيا" أن الهدف كان إنشاء صورة مفصلة للفضاء السحيق تفوق كل ما سبق، وتابعت، " لو وُضعت صورة "هابل " للمجال العميق والتي نشرتها "ناسا" عام 2004 بـ10000 مجرة على ورقة عادية، فستغطي صورتنا جدارا بمساحة 4×4 أمتار بنفس الدقة والعمق. إنها ضخمة بشكل مذهل!"

وتغطي الخريطة المركبة حوالي 13.5 مليار سنة، أي 98٪ من عمر الكون، (13.8 مليار سنة). ولم يقتصر البحث على رصد المجرات المبكرة، فحسب بل وشمل دراسة البيئات الكونية خلال نشأة النجوم الأولى والثقوب السوداء.

كذلك بيّنت كايتلين كيسي أن "الكون منظم في تجمعات وفراغات. وأردنا رؤية السياق الأوسع لتلك المجرات، وكشفت النتائج مفاجأة غير متوقعة، حيث توقعنا رؤية عدد أكبر من المجرات عبر مرآة مرصد "ويب" بحجم 6.5 أمتار، مقارنة بمرصد "هابل" بحجم 2.4 متر. لكن "ويب" رصد عشرة أضعاف المجرات المتوقعة على تلك المسافات الهائلة، بالإضافة إلى ثقوب سوداء فائقة الكتلة لم يكتشفها "هابل".

وأضافت كيسي أن التلسكوب لم يرصد أجراما سماوية أكثر فحسب، بل وكشف أيضا عن أنواع جديدة من المجرات والثقوب السوداء، مما يدفع العلماء لإعادة النظر في نماذج تطور الكون.

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