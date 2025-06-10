الصين تعلن نجاح أول تجربة نقل طرود بالصاروخ التجاري

أعلنت شركة صينية خاصة لصناعة الصواريخ عن نجاح تجربة نقل طرود تجارية باستخدام صاروخ قابل لإعادة الاستخدام، وفقا لوكالة شينخوا الصينية، حيث نفذت شركة سبوك في بكين أول تجربة نقل صاروخي تجاري عبر الصاروخ XZY-1، حيث نقل أكثر من 20 كيلوغراما من الطرود خلال رحلة تجريبية قبالة الساحل الشرقي للصين. وحقق الصاروخ هبوطا ناجحا في البحر بعد رحلة استمرت 125 ثانية وصل خلالها إلى ارتفاع 2.5 كيلومتر، وقد بلغ طول الصاروخ 26.8 مترا ووزنه 57 طنا، ويعد هذا الإنجاز خطوة كبيرة في تطوير خدمات النقل اللوجستية.

ويمثل التعاون بين سبوك ومنصة تاو باو التابعة لمجموعة علي بابا اهتمام الصين بتقنية النقل الصاروخي السريع، التي قد تحدث ثورة في مجال الشحن العالمي عبر تقليص زمن التوصيل بين القارات من أيام إلى دقائق.