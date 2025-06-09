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قرار ترامب حظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة يدخل حيز التنفيذ


دخل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإيقاف دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ، اليوم الإثنين 9 حزيران 2025، مع فرض قيود جزئية على سبع دول أخرى، إذ يتضمن الحظر الكامل مواطني: أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن، فيما يفرض قيوداً جزئية على بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.

وبررت الإدارة الأمريكية الخطوة بمخاوف تتعلق بالإرهاب، ضعف أنظمة التحقق من الهوية، وعدم تعاون عدد من الدول في أمن التأشيرات، مشيرة أيضاً إلى ارتفاع حالات تجاوز التأشيرات.

يشمل الاستثناء حاملات البطاقة الخضراء (جرين كارد)، أصحاب التأشيرات الحالية، الدبلوماسيين، الرياضيين المشاركين في فعاليات عالمية، وأفراد عائلات مواطنين أمريكيين، بالإضافة إلى معفيين آخرين مثل حاملي تأشيرات الهجرة الخاصة من أفغانستان والمهاجرين من إيران.

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