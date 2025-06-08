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الطفل الجريح الشهير حسن زين الدين أحد ضحايا تفجير البيجر في ضيافة سماحة السيد السيستاني (دام ظله)


استقبل المرجع الديني الأعلى سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله) اليوم الاحد عددا من الجرحى والمصابين اللبنانين جراء الأحداث والعدوان الإسرائيلي واعتداء "البيجر"، إذ أظهر مقطع فيديو الطفل الجريح الشهير "حسن زين الدين" وقد حصل على خاتم هدية من المرجع الأعلى.

وسبق للسيستاني أن أصدر بيانا دان فيه حادثة تفجير أجهزة البيجر التي راح ضحيتها الالاف بين شهداء وجرحى، فيما وصفه حينها بـ"العدوان الهمجي".

ومن الجدير بالذكر أنه في 17 و18 سبتمبر 2024، شهد لبنان سلسلة تفجيرات متزامنة استهدفت أجهزة نداء(معظمها في لبنان)، أجهزة "البيجر" وأجهزة الاتصال اللاسلكي (ووكي-توكي)، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى وإصابة آلاف آخرين بينهم أطفال.

كما أثارت التفجيرات حالة من الذعر بين السكان، خاصة مع استهدافها مناطق مزدحمة، مثل الشوارع السكنية ومحلات السوبر ماركت، وأثناء جنازة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وبحسب التقارير، فإن أجهزة البيجر وأجهزة الاتصال اللاسلكي التي فجرتها إسرائيل كانت تستخدمها كوادر "حزب الله"، لكنها وصلت أيضا إلى مدنيين، بمن فيهم عاملون صحيون ومنظمات غير ربحية، ما زاد من عدد الضحايا. ويرجح أن التفجيرات نفذت عبر أجهزة متفجرة صغيرة يتم التحكم بها عن بعد. وفي نوفمبر الماضي، اعترف نتنياهو بمسؤولية إسرائيل عن عملية "البيجر".

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الطفل الجريح الشهير حسن زين الدين أحد ضحايا تفجير البيجر في ضيافة سماحة السيد السيستاني (دام ظله)
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