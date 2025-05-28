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بعد 15 عامًا من الانتظار.. نسخة جديدة من واتساب


بعد أكثر من 15 عامًا على إطلاق واتساب، أطلقت ميتا لأول مرة نسخة مخصصة من التطبيق لأجهزة ipad.

ويتوفر واتساب لأجهزة iPad للتنزيل اليوم عبر متجر التطبيقات، وهو يدعم الميزات نفسها التي يوفرها نظيره في iphone، ما يسمح للمستخدمين بالانضمام إلى مكالمات صوتية ومرئية مع ما يصل إلى 32 شخصًا، واستخدام كاميراتي الجهاز الأمامية والخلفية، ومشاركة شاشتهم مع المشاركين الآخرين في المكالمة.

نسخة رسمية خاصة

ويعمل واتساب المخصص لأجهزة iPad مع ميزات iPadOS مثل Stage Manager وSplit View وSlide Over؛ ما يتيح تشغيله جنبًا إلى جنب مع تطبيقات أخرى.

وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين عرض رسائلهم في عرض شاشة منقسمة أثناء تصفح الويب أو مشاهدة مقاطع الفيديو؛ ما يجعل الشاشة الأكبر أكثر عملية لتعدد المهام أثناء استخدام التطبيق، مقارنةً بالانتقال المستمر من واتساب على الأجهزة المحمولة الأصغر حجمًا.

يذكر أنه في السابق، إذا كنت ترغب في استخدام واتساب على شاشة iPad ، كان عليك إما تشغيل إصدار الويب في متصفح iPad أو استخدام تطبيقات سطح المكتب لأجهزة Mac أو الكمبيوتر الشخصي.

وفي العام 2022، صرّح ويل كاثكارت، رئيس واتساب، بأن شركة ميتا ترغب بتطوير نسخة واتساب أصلية لنظام iPadOS، مشيرًا إلى أن الناس أرادوا تطبيقًا لأجهزة iPad منذ فترة طويلة.

على صعيد آخر، يتداول المختصون أنباء تفيد بأن ميتا تعمل على تطوير تطبيق إنستغرام لأجهزة iPad مخصص للشاشات الكبيرة، لكن الشركة لم تُقدّم أي تلميحات حول ذلك كما فعلت مع واتساب.

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