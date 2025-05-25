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رسوم ترامب تهدد آيفون وتسبب قفزة بالأسعار


أعلن المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، اليوم الأحد (25 أيار 2025)، عن استعداده للتصدي لمحاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على هواتف آيفون المُصنعة خارج أمريكا.

وتصدى بونتا لهذا التهديد مبكرًا وسط صمت شركة أبل التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها، معتبرًا أن استهداف الشركة يشكّل ضربة لاقتصاد الولاية، الذي يُعدّ رابع أكبر اقتصاد في العالم بفضل شركاتها العملاقة مثل "أبل".

وقال بونتا في تصريح ناري لموقع "بوليتيكو" وتابعته "بغداد اليوم": "نحن فخورون بشركات كاليفورنيا، ونرفض أن تُنتهك حقوقها من قِبل أي جهة، حتى وإن كان من رئيس أمريكا نفسه".

وأكد المدعي العام أنه "سيُجري مراجعة قانونية لسياسات ترامب الجمركية، ليتأكد من أنها لا تستهدف بشكل انتقائي شركات كاليفورنيا، قبل المضي في أي إجراءات قانونية محتملة ضد الإدارة".

فيما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال"، تضمن مطالبته المباشرة للرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، بتصنيع أجهزة آيفون المخصصة للسوق الأمريكية داخل الولايات المتحدة، بدلاً من الصين أو الهند.

ووفقًا للمحلل دان آيفز من شركة ويدبوش، فإن نقل سلسلة التوريد إلى الداخل الأمريكي سيؤدي إلى ارتفاع سعر آيفون إلى ما يقارب 3500 دولار، في ظل الفروقات الشاسعة في أجور العمال وتكاليف الإنتاج بين أمريكا والدول الآسيوية.

ومع استمرار الغموض حول خطوات ترامب القادمة، يترقب قطاع التكنولوجيا العالمي رد "أبل"، في وقت بدأت فيه نُذر حرب اقتصادية جديدة تلوح في الأفق، عنوانها: من يصنع ماذا.. وأين؟.

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