بريطانيا تفرض عقوبات على أفراد وكيانات صهيونية

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، فرض حزمة عقوبات جديدة على أفراد وكيانات وشركات صهيونية، بسبب انتهاكهم حقوق الفلسطينيين، وذلك بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي، إذ ذكرت وسائل إعلام عالمية أن العقوبات شملت المستوطنة دانييلا فايس والمستوطن زوهار صباح، لتورطهما في دعم أعمال عنف ضد الفلسطينيين. كما فرضت عقوبات على مزرعة نيريا الواقعة في الضفة الغربية، وعدد من الأشخاص المرتبطين بها لتورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان.

كما صرّح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بأن منع دخول المساعدات إلى غزة يعد انتهاكا للقانون الدولي، مشددا على ضرورة وضع حد لسلوك الكيان الصهيوني، والعمل على اتفاق يتضمن تدابير تشمل عقوبات اقتصادية لمواجهة هذه الانتهاكات.

وتابع، نريد وقفا لإطلاق النار في غزة والعودة إلى الدبلوماسية، وسنفعل كل ما بوسعنا لإنهاء هذه الحرب.