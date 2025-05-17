ترامب: زيلينسكي أفضل تاجر في العالم

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة تلفزيونية، أن رأس النظام في كييف فلاديمير زيلينسكي هو "أفضل تاجر في العالم"، إذ أشار ترامب في مقابة مع قناة فوكس نيوز التلفزيونية، إلى أن زيلينسكي يغادر الولايات المتحدة بعد كل زيارة لها، ومعه مليارات الدولارات.

وقال ترامب: "أعتقد أنه أفضل تاجر في العالم، بل أفضل مني بكثير. يأتي زيلينسكي إلى واشنطن، وفي كل مرة يغادر ومعه 100 مليون دولار، ثم 100 مليون دولار أخرى، ثم 100 مليون دولار أخرى. لكن في المرة الأخيرة، لم يحصل إلا على 60 مليون دولار".

كما أكد الرئيس الأمريكي على أن "الكونغرس مستاء للغاية. ويتساءل أعضاؤه: "أين ذهبت كل هذه الأموال؟".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها ترامب عن زيلينسكي بهذا الشكل. ففي سبتمبر من العام الماضي، قال ترامب، إن زيلينسكي يعتبر "أفضل بائع متجول في التاريخ"، لأنه يغادر الولايات المتحدة حاملا مليارات الدولارات بعد كل زيارة.

وأضاف ترامب خلال تجمع لأنصاره في بنسلفانيا: "أعتقد أن زيلينسكي هو أفضل بائع متجول في التاريخ. في كل مرة يأتي إلى بلدنا، ثم يغادر ومعه 60 مليار دولار".

وفي مارس الماضي، وصف ترامب تلقي زيلينسكي أموالا من الولايات المتحدة خلال فترة رئاسة جو بايدن، بأنه كان أمرا سهلا للغاية "وكأنك تأخذ حلوى من طفل". وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، "في عهد بايدن، أخذ أموالا من هذا البلد كما يأخذ الحلوى من طفل. كان الأمر سهلا للغاية، بنفس الأسلوب".

وتابع ترامب أنه لا يشعر من زيلينسكي بالامتنان، على الرغم من المساعدات الأمريكية البالغة 350 مليار دولار.

فيما يؤكد ترامب بين الحين والآخر على أن زيلينسكي لا يمتلك أوراقا رابحة للتفاوض.