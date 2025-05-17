منوعات

ترامب: زيلينسكي أفضل تاجر في العالم


اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة تلفزيونية، أن رأس النظام في كييف فلاديمير زيلينسكي هو "أفضل تاجر في العالم"، إذ أشار ترامب في مقابة مع قناة فوكس نيوز التلفزيونية، إلى أن زيلينسكي يغادر الولايات المتحدة بعد كل زيارة لها، ومعه مليارات الدولارات.

وقال ترامب: "أعتقد أنه أفضل تاجر في العالم، بل أفضل مني بكثير. يأتي زيلينسكي إلى واشنطن، وفي كل مرة يغادر ومعه 100 مليون دولار، ثم 100 مليون دولار أخرى، ثم 100 مليون دولار أخرى. لكن في المرة الأخيرة، لم يحصل إلا على 60 مليون دولار".

كما أكد الرئيس الأمريكي على أن "الكونغرس مستاء للغاية. ويتساءل أعضاؤه: "أين ذهبت كل هذه الأموال؟".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها ترامب عن زيلينسكي بهذا الشكل. ففي سبتمبر من العام الماضي، قال ترامب، إن زيلينسكي يعتبر "أفضل بائع متجول في التاريخ"، لأنه يغادر الولايات المتحدة حاملا مليارات الدولارات بعد كل زيارة.

وأضاف ترامب خلال تجمع لأنصاره في بنسلفانيا: "أعتقد أن زيلينسكي هو أفضل بائع متجول في التاريخ. في كل مرة يأتي إلى بلدنا، ثم يغادر ومعه 60 مليار دولار".

وفي مارس الماضي، وصف ترامب تلقي زيلينسكي أموالا من الولايات المتحدة خلال فترة رئاسة جو بايدن، بأنه كان أمرا سهلا للغاية "وكأنك تأخذ حلوى من طفل". وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، "في عهد بايدن، أخذ أموالا من هذا البلد كما يأخذ الحلوى من طفل. كان الأمر سهلا للغاية، بنفس الأسلوب".

وتابع ترامب أنه لا يشعر من زيلينسكي بالامتنان، على الرغم من المساعدات الأمريكية البالغة 350 مليار دولار.

فيما يؤكد ترامب بين الحين والآخر على أن زيلينسكي لا يمتلك أوراقا رابحة للتفاوض.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ابتكار جهاز عصبي صناعي يحاكي عمل الدماغ البشري
ترامب: زيلينسكي أفضل تاجر في العالم
ترامب: زيارتي إلى دول الخليج جلبت استثمارات بقيمة 12-13 تريليون دولار!
فيضانات وسيول جارفة تخلف ضحايا ومصابين في الجزائر
في أول تعليق من عبد الله أوجلان على نزع سلاح حزب العمال
أمريكا: الإعلان عن توقيع أكبر صفقة دفاعية في التاريخ مع السعودية!
احمد أبو الغيط: بغداد تغيرت جوهريًا وما تشهده مدهش على مستوى الإعمار والبناء
الإذاعة البريطانية: شهادات مروعة تكشف جرائم حرب ارتكبتها القوات الخاصة البريطانية في العراق وأفغانستان
الصين تطلق أقمارا صناعية لمراقبة المجال الكهرومغناطيسي للأرض
شركة غوغل تسدد 1.4 مليار دولار لتسوية اتهامات بانتهاك خصوصية المستخدمين
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك