احمد أبو الغيط: بغداد تغيرت جوهريًا وما تشهده مدهش على مستوى الإعمار والبناء

أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، أن ما تشهده العاصمة العراقية بغداد حاليًا مدهش والمدينة تغيرت جوهريًا للأفضل على مستوى الإعمار والبناء وكذلك على مستوى التنظيم المرتبط باجتماعات القمة العربية، حيث ذكر أبو الغيط في حديثه للوكالة الرسمية، "ما تشهده بغداد حاليًا، مدهش، منذ دخولنا إلى الأرض الطيبة أرض العراق، ونحن نحلق في الطائرة، نرى حالة من الإعمار والبناء تأخذ العين، وأن هنالك شيئا ما يصنع على الأرض".

وأضاف، "كذلك وجدنا في مطار بغداد نظافة وترتيبًا عاليين، وكل شيء يسير بهدوء وسلاسة شديدة، ويدهش الإنسان منذ أن يأخذ السيارة من المطار إلى وسط بغداد، حيث الطريق تغير بشكل جوهري عمّا كان عليه سابقًا، حقيقة حضرت إلى بغداد مرات كثيرة سواء أيام كنت وزيرًا للخارجية المصرية أو أمينًا عامًا للجامعة العربية، واليوم نشعر أن هذا المجتمع به قدر طيب للغاية من الاستقرار والانضباط والنظام، ونرى شعبًا هادئًا وحكومة قادرة وتنظيمًا وإعدادًا جيدًا".

وتابع، أن "مشهد الحدائق والطرق يسر النظر في بغداد وكذلك الفنادق معدة للقمة إعدادًا طيبًا للغاية سواء للأمانة العامة للجامعة العربية والوفود، وبعد بدء الاجتماعات، رأينا أن كل شيء مجهز بمستوى عالٍ ومنظم تنظيمًا جيدًا وكذلك الوضع الأمني جيد ولا يشعر الإنسان القادم لبغداد بأي قلق".