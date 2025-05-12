الإذاعة البريطانية: شهادات مروعة تكشف جرائم حرب ارتكبتها القوات الخاصة البريطانية في العراق وأفغانستان

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عبر برنامج بانوراما عن شهادات مروعة تؤكد ارتكاب عناصر من القوات الخاصة البريطانية لاسيما وحدتي SAS و SBS جرائم حرب خلال عملياتهم في العراق وأفغانستان، حيث تضمنت هذه الانتهاكات إعدامات ميدانية لأسرى من بينهم أطفال وجرحى وسلوكيات وصفت بالهمجية و الإجرامية حيث أفاد شهود بأن الجنود كانوا يقتلون المعتقلين بعد تقييدهم ويضعون أسلحة مزيفة بجانب الجثث لتبرير الجرائم.

وبحسب الشهادات فإن هذه الممارسات كانت تتم بشكل ممنهج وبتواطؤ من القيادات العليا التي يعتقد أنها كانت على علم بها.

فيما لفت التقرير إلى محاولات طمس الأدلة وتوجيه الأوامر بقتل الأسرى بشكل مباشر.

ورغم تعليقات وزارة الدفاع البريطانية بأنها لا تستطيع الرد على مزاعم تخضع لتحقيق رسمي إلا أن هذه الشهادات تقدم صورة غير مسبوقة عن مدى خطورة الجرائم المرتكبة وسط تقارير تؤكد علم رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون بها خلال زياراته إلى أفغانستان.