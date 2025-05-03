ترامب: نعيش مرحلة انتقالية والاقتصاد الأميركي سيكون عظيمًا!

ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تمر حاليا بمرحلة انتقالية، مؤكدا أن الاقتصاد سيكون "رائعا" في المستقبل رغم التحديات الراهنة، فمن خلال مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز"، قلل ترامب من المخاوف بشأن ركود اقتصادي وشيك قائلا: "من المحتمل حدوث أي شيء.. نحن الآن في مرحلة انتقالية، لكنني أعتقد أننا سنحظى بأعظم اقتصاد في التاريخ".

فيما يواجه ترامب ضغوطا متزايدة بسبب سياساته الاقتصادية، خاصة بعد فرض تعريفات جمركية أثارت مخاوف من ركود. كما أظهر استطلاع أجرته مجلة "نيوزويك" الشهر الماضي تراجع شعبيته إلى أدنى مستوياتها منذ بدء ولايته الثانية، ما قد ينعكس سلبا على دعم الجمهوريين له قبيل انتخابات التجديد النصفي في 2026.