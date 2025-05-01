إيران: زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال البلاد.

صرّحت وسائل إعلام إيرانية اليوم الخميس بأن زلزالا بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة رشتخوار جنوب محافظة خراسان الرضوية شمال شرقي البلاد، إذ ذكرت الوسائل أن سكان مدينة مشهد وعدد من المدن المجاورة شعروا به فيما تم إرسال فرق من الهلال الأحمر الإيراني إلى المناطق المتضررة لتقييم الأضرار.

كما أعلنت السلطات حالة التأهب في محافظة خراسان الرضوية تحسبا لأي طارئ بينما لم ترد حتى الآن تقارير رسمية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جسيمة.

وتقع مدينة رشتخوار على بعد نحو 190 كيلومترا جنوب مدينة مشهد التي تعد العاصمة الدينية لإيران.