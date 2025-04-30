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منظمة اليونسكو تشيد بإطلاق منصة ادرس في العراق لدعم التعليم والانفتاح الثقافي


أشادت منظمة اليونسكو، اليوم الأربعاء، بإطلاق منصة ادرس في العراق، فيما أكدت أنها خطوة لدعم التعليم والانفتاح الثقافي، إذ ذكر مدير عام منظمة اليونسكو ومسؤول ملف التربية والتعليم، تاب راج، يشرفني أن أقف بين أيديكم اليوم بصفتي مديرا عاما لليونسكو في العراق ومسؤولا عن ملف التربية والتعليم، لنشهد معا إطلاق هذه المنصة الأكاديمية بنجاح، وهي منصة (ادرس في العراق) التي تمثل خطوة مهمة في دعم التعليم والانفتاح الثقافي.

كما أضاف، أود أن أهنئ الوزير وكادر الوزارة على هذا الإنجاز، ونتطلع إلى أن يكون هذا البرنامج ناجحا كسابقيه، إذ يظهر العراق مجددا مكانته العالمية في الفكر والحضارة، وهو بلد عظيم طالما ارتبط اسمه بمهد الحضارات، حيث نشأت الحروف الأولى، وظهرت أولى ملامح الكتابة والتشريع والمدن المعمارية.

وتابع، أن العراق يواصل اليوم هذا الإرث الحضاري من خلال استقباله المزيد من الطلبة الدوليين في جامعاته ومؤسساته التعليمية، ما يسهم في رفع سمعته الأكاديمية إقليميا ودوليا، إلى جانب تعزيز مكانة بلدان الطلبة أنفسهم" لافتا الى أن مبادرة (ادرس في العراق) لا تقتصر على تقديم الزمالات أو الفرص الدراسية، بل تعبر عن رسالة قوية مفادها أن التعليم لا يعرف حدودا، وأن المعرفة أرض مشتركة تتعاون فيها الأمم.

فيما أكد، أن التعليم الجيد هو حق أساسي لكل البشر، وأن مثل هذه المبادرات تمثل لبنة أساسية لتعزيز فرص الشباب في التعلم والتعاون فيما بينهم، في بلد له مكانة تاريخية وإنسانية كالعراق.

وتابع قائلًا، أشجع هذه الرؤية وأهنئ القائمين عليها على جهودهم، متمنيا للطلبة المشاركين في البرنامج رحلة ناجحة، ليس فقط على الصعيد الأكاديمي، بل أيضا في بناء الصداقات واكتشاف الفرص، ليرى العالم مجددا العراق بلدا آمنا مستقرا، ومهدا للحضارات.

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