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العراق بين الدول الأرخص عربياً في أسعار الوقود


 

حل العراق في المرتبة التاسعة عربيا ضمن قائمة الدول الأقل سعرا للبنزين خلال شهر نيسان/أبريل الجاري بحسب تصنيف موقع غلوبال بيترو برايس المتخصص، إذ ذكر الموقع أن سعر لتر البنزين في العراق بلغ 649 سنتا ما جعله يحتل المركز التاسع بين الدول العربية من حيث انخفاض الأسعار.

كما لفت التقرير إلى أن ليبيا حافظت على موقعها كأرخص دولة عربية في أسعار البنزين بسعر بلغ 28 سنتا للتر الواحد تليها الكويت في المرتبة الثانية ب343 سنتا ثم الجزائر في المرتبة الثالثة بسعر 348 سنتا ومصر في المرتبة الرابعة ب372 سنتا.

وجاءت البحرين في المرتبة السادسة بسعر 531 سنتا تلتها قطر في المرتبة السابعة ب563 سنتا ثم سلطنة عمان في المرتبة الثامنة ب621 سنتا والعراق تاسعا فيما حلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة العاشرة بسعر 670 سنتا للتر الواحد.

فيما أوضح الموقع أن متوسط السعر العالمي للبنزين في شهر أبريل بلغ 1،27 دولار للتر الواحد.

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