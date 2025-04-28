ترامب يضع شرطاً لتخفيض ضرائب كندا الى النصف!

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكنديين لانتخاب الشخص الذي يملك القوة والحكمة لخفض الضرائب إلى النصف، وأن تصبح بلادهم الولاية الأمريكية رقم 51، حيث كتب ترامب في منشور على موقعه للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، "أدعو الكنديين لانتخاب الرجل الذي يملك القوة والحكمة لخفض الضرائب إلى النصف، وزيادة القوة العسكرية، مجانا، إلى أعلى مستوى عالمي، ومضاعفة حجم صناعة السيارات والصلب والألمنيوم والأخشاب والطاقة أربعة أضعاف، دون أي تعريفات أو ضرائب".

وأضاف ترامب: "إذا أصبحت كندا الولاية رقم 51 للولايات المتحدة الأمريكية. لا مزيد من الحدود المرسومة بشكل مصطنع من سنوات عديدة مضت.. ستكون هذه الكتلة الأرضية رائعة. وحرية الوصول بلا حدود. كل شيء إيجابي بلا سلبيات".

كما شدد على أنه "لم يعد بإمكان أمريكا دعم كندا بمئات المليارات من الدولارات سنويا التي كنا ننفقها في الماضي. لا معنى لهذا إلا إذا كانت كندا ولاية".

وكان ترامب قد أعرب في أكثر من تصريح عن رغبته بأن تصبح كندا الولاية رقم 51 معتبرا "وضع كندا سيكون أفضل كجزء من الولايات المتحدة باعتبارها الولاية رقم 51".

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطلع فبراير الماضي على مرسوم فرض التعريفات الجمركية على الصادرات من 3 أكبر شركاء تجاريين للولايات المتحدة، وهم كندا والمكسيك والصين، إذ نص المرسوم على فرض رسوم بنسبة 25% على كندا والمكسيك و10% على البضائع القادمة من الصين.