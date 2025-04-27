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الصين تتصدر العالم في عدد وحجم المفاعلات النووية


أعلنت الجمعية الصينية للطاقة النووية، اليوم الأحد، أن الصين تصدرت التصنيف العالمي في عدد المفاعلات النووية وحجم الطاقة الكهربائية التي تنتجها، حيث أوضحت الجمعية في تقريرها أن التصنيف اعتمد على عدد المفاعلات العاملة، وتلك التي ما تزال قيد الإنشاء أو حصلت على الموافقات اللازمة للبناء.

ووفقا للتقرير الذي نشر بعنوان تقرير تطوير الطاقة النووية في الصين 2025 يبلغ إجمالي الوحدات النووية في الصين سواء تلك العاملة أو قيد الإنشاء أو المعتمدة للبناء 102 وحدة مفاعلا نوويا بإجمالي طاقة إنتاجية مثبتة تبلغ 113 مليون كيلوواط. 

وبذلك، تحتل الصين المرتبة الأولى عالميا في الحجم الإجمالي لقطاع الطاقة النووية.

وأشار التقرير إلى أن الصين تقوم حاليا ببناء 28 مفاعلا نوويا، بإجمالي طاقة إنتاجية مثبتة تبلغ 33.65 مليون كيلوواط، وقد استمرت الصين في تصدر قائمة الدول من حيث عدد المفاعلات قيد الإنشاء لمدة 18 عاما متتالية، بينها نسبة كبيرة من المفاعلات الروسية.

كما ذكر التقرير أن 58 مفاعلا نوويا دخلت حيز التشغيل التجاري في الصين، بإجمالي طاقة إنتاجية مثبتة تبلغ 60.96 مليون كيلوواط، وأن إنتاج الطاقة النووية في البلاد يواصل النمو بوتيرة مستمرة.

فيما أكد التقرير أن إجمالي إنتاج الكهرباء من المفاعلات النووية العاملة في الصين بلغ في عام 2024 نحو 444.7 مليار كيلوواط/ساعة وحسب هذا المؤشر تحتل الصين المرتبة الثانية عالميا في حصة الطاقة الكهرذرية بمنظومتها.

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