منوعات

شركة الطيران الفرنسية تعود إلى الأجواء العراقية بعد توقف لأكثر من 5 أشهر


 

أعلنت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، التابعة لوزارة النقل، اليوم الأربعاء، عن استئناف شركة الطيران الفرنسية AIR FRANCE عبور الأجواء العراقية، بعد توقف دام أكثر من خمسة أشهر، في خطوة تعكس تطور البنية التحتية الملاحية في البلاد، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أن "شركة AIR FRANCE استأنفت استخدام الأجواء العراقية بفضل الجهود الحثيثة والمتابعة المباشرة من قبل الوزارة"، مؤكدة "الحرص على تقديم أفضل الخدمات الملاحية، بما يتماشى مع المعايير الدولية".

من جانبه، قال مدير عام الشركة، عباس البيضاني، إن "عودة AIR FRANCE لاستخدام الأجواء العراقية تمثل دليلا على الثقة المتزايدة بالخدمات الملاحية التي تقدمها البلاد"، مشيرا إلى أن "وزارة النقل، وبتوجيه مباشر من الوزير رزاق محيبس السعداوي، تواصل العمل على رفع كفاءة منظومة الملاحة الجوية، بما يعكس الجاهزية العالية والتطور الذي يشهده هذا القطاع الحيوي".

كما أضاف البيضاني، أن "الممرات الجوية داخل الفضاء العراقي تعد خيارا مفضلا للعديد من شركات الطيران العالمية، لما توفره من مسارات مختصرة تقلل من استهلاك الوقود وتخفض زمن الرحلة، ما يعزز من مكانة العراق كممر جوي استراتيجي يربط الشرق بالغرب".

فيما أكد، على أن "قسم إدارة الحركة الجوية في الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية يواصل تهيئة المتطلبات الفنية والملاحية كافة، لضمان سلامة وانسيابية الحركة الجوية، وتعزيز جاذبية الأجواء العراقية أمام شركات الطيران الدولية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شركة الطيران الفرنسية تعود إلى الأجواء العراقية بعد توقف لأكثر من 5 أشهر
احذفها فورًا.. نسخة مزيفة من تيلغرام
240 مليون مستخدم لـ"ويندوز 10" أمام خطر وشيك
الشرطة الكندية تعلن انتهاء حادثة الاحتجاز داخل البرلمان وتعتقل المشتبه به
شركتا أبل وإنفيديا تخسران الكثير من قيمتها السوقية بسبب الرسوم الأمريكية
مستخدمو "غوغل كروم" أمام خيارين
تطبيق واتساب يضيف ميزة منتظرة لمستخدمي آيفون
إحصائيات ضحايا زلزال ميانمار تتجاوز 2000 والعدد قابل للارتفاع
ارتفاع عدد ضحايا زلزال ميانمار إلى 1.7 ألف قتيل
الحرب مستمرة على شركة ايلون ماسك احتراق سبع سيارات في شمال ألمانيا
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك