شركة الطيران الفرنسية تعود إلى الأجواء العراقية بعد توقف لأكثر من 5 أشهر

أعلنت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، التابعة لوزارة النقل، اليوم الأربعاء، عن استئناف شركة الطيران الفرنسية AIR FRANCE عبور الأجواء العراقية، بعد توقف دام أكثر من خمسة أشهر، في خطوة تعكس تطور البنية التحتية الملاحية في البلاد، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أن "شركة AIR FRANCE استأنفت استخدام الأجواء العراقية بفضل الجهود الحثيثة والمتابعة المباشرة من قبل الوزارة"، مؤكدة "الحرص على تقديم أفضل الخدمات الملاحية، بما يتماشى مع المعايير الدولية".

من جانبه، قال مدير عام الشركة، عباس البيضاني، إن "عودة AIR FRANCE لاستخدام الأجواء العراقية تمثل دليلا على الثقة المتزايدة بالخدمات الملاحية التي تقدمها البلاد"، مشيرا إلى أن "وزارة النقل، وبتوجيه مباشر من الوزير رزاق محيبس السعداوي، تواصل العمل على رفع كفاءة منظومة الملاحة الجوية، بما يعكس الجاهزية العالية والتطور الذي يشهده هذا القطاع الحيوي".

كما أضاف البيضاني، أن "الممرات الجوية داخل الفضاء العراقي تعد خيارا مفضلا للعديد من شركات الطيران العالمية، لما توفره من مسارات مختصرة تقلل من استهلاك الوقود وتخفض زمن الرحلة، ما يعزز من مكانة العراق كممر جوي استراتيجي يربط الشرق بالغرب".

فيما أكد، على أن "قسم إدارة الحركة الجوية في الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية يواصل تهيئة المتطلبات الفنية والملاحية كافة، لضمان سلامة وانسيابية الحركة الجوية، وتعزيز جاذبية الأجواء العراقية أمام شركات الطيران الدولية".