تطبيق واتساب يضيف ميزة منتظرة لمستخدمي آيفون

طرح تطبيق واتساب تحديث جديد لمستخدمي هواتف آيفون، يتيح لهم تعيينه كتطبيق افتراضي للمكالمات والرسائل النصية، وهي ميزة طال انتظارها. ويأتي هذا التحديث بالتزامن مع إعلان شركة أبل عن توفير هذه الخاصية لمستخدمي نظام iOS 18.2، ضمن جهودها لتوفير خيارات أوسع للمستخدمين في تحديد التطبيقات الافتراضية على أجهزتهم، حيث كانت أبل قد بدأت بإتاحة هذه الخاصية أولاً لمستخدمي دول الاتحاد الأوروبي، التزامًا بالقوانين التنظيمية الجديدة، قبل أن تعممها لاحقًا لتشمل المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وطبقًا للبيان الرسمي الصادر عن واتساب، يمكن للمستخدمين تفعيل هذه الميزة باتباع الخطوات التالية:

فتح تطبيق "الإعدادات" على جهاز آيفون.

الانتقال إلى قسم "التطبيقات".

اختيار "التطبيقات الافتراضية".

الضغط على خيار "المراسلة والمكالمات".

تحديد "واتساب" من قائمة التطبيقات.

وبعد ضبط هذه الإعدادات، سيفتح جهاز آيفون تطبيق واتساب بشكل تلقائي عند النقر على أي رقم هاتف أو عند إرسال رسالة من جهات الاتصال.

كذلك لا يقتصر تحديث iOS 18.2 على هذه الميزة فحسب، بل يتيح أيضًا إمكانية تغيير تطبيق البريد الإلكتروني الافتراضي، في خطوة تهدف إلى منح المستخدمين حرية أكبر في تخصيص تجربة استخدامهم لأجهزة آيفون، بعد أن كانت هذه الخيارات محدودة لسنوات طويلة بالتطبيقات المدمجة فقط.