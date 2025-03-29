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الحرب مستمرة على شركة ايلون ماسك احتراق سبع سيارات في شمال ألمانيا


أعلنت الشرطة الألمانية أن سبع سيارات من طراز "تسلا" احترقت بالقرب من صالة عرض للشركة في بلدة أوتيرسبرغ شمال ألمانيا، حيث جاء في بيان للشرطة: "اشتعلت النيران في سبع سيارات كهربائية من طراز "تسلا" على أرضية مركز السيارات حوالي الساعة 3:30 صباحا (بالتوقيت المحلي) مما أدى إلى احتراقها بالكامل".

ولا تزال أسباب الحريق غير معروفة حتى الآن، وقد بدأت السلطات المختصة التحقيق في الحادث.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، شكل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي مجموعة مهام خاصة لمنع أعمال التخريب والحرق العمد ضد سيارات "تسلا" في الولايات المتحدة، وذلك بعد تسجيل عدة عشرات من الاعتداءات على وكلاء "تسلا" وسياراتها ومحطات الشحن الخاصة بها.

ويقال إن سبب هذه الهجمات يعود إلى الإجراءات التي يتخذها مالك شركة "تسلا" إيلون ماسك، بصفته رئيسا لإدارة كفاءة الحكومة الأمريكية والتي تتولى مهمة خفض الهدر ومكافحة الاحتيال في الحكومة الفيدرالية.

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