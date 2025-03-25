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في إطار منافساتها لـ Chatgpt، ديب سيك تطلق تحديث لنموذج "V3"


 

أعلنت شركة "ديب سيك" (DeepSeek) الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، عن إصدار تحديث جديد لنموذجها المعروف باسم "V3"، في خطوة تعكس مساعيها للحفاظ على موقعها الريادي بين كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، إذ حمل التحديث الأخير، الذي طُرح هذا الأسبوع على منصة "هاجينغ فيس" (Hugging Face) تحت اسم "V3-0324"، دون إعلان رسمي، مؤشرات واضحة على معالجة التحديات الواقعية وتعزيز معايير الدقة والكفاءة في البرمجة والتعامل مع المهام المعقدة.

وتأتي هذه التطورات بعد أن نجحت "ديب سيك" في شهر يناير الماضي في التفوق على "تشات جي بي تي" (ChatGPT)، لتصبح التطبيق المجاني الأكثر تحميلًا على متجر تطبيقات "أبل" (Apple) في الولايات المتحدة، مما أثار دهشة الأوساط التقنية وأسهم في موجة بيع ملحوظة في الأسواق الأميركية. وقد حظي نموذج الشركة "R1" بإشادة واسعة، لما يقدّمه من أداء يضاهي أفضل ما أنتجته شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI).

ومن الجدير بالذكر أن منصة "V3" تُعد من الإصدارات الأقدم لدى "ديب سيك"، غير أن التحسينات المستمرة التي تُجريها الشركة أسهمت في تعزيز دورها كمنافس فعّال يقدم نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة، وبتكاليف تقلّ كثيرًا عن المليارات التي تنفقها الشركات الأميركية على بناء مراكز البيانات العملاقة.

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