حملة مداهمات واعتقالات جديدة تطال صحفيين في تركيا

قامت الشرطة التركية بشن حملة مداهمات، اعتقلت خلالها عددا من الصحفيين، اليوم الإثنين، بما في ذلك المصور الصحفي البارز بولنت كيليتش ومراسل، وكالة فرانس برس ياسين أكجول، حيث ذكر اتحاد الصحفيين الأتراك، الإثنين، أن السلطات "اعتقلت 9 صحفيين قاموا بتغطية احتجاجات على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، خرجت ليلا في عدة مدن".

يأتي ذلك في ظل توترات تشهدها البلاد على خلفية قرار محكمة تركية، الأحد، احتجاز أكرم إمام أوغلو، أهم منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، على ذمة المحاكمة بتهم تتعلق بالفساد.

فيما أثارت الخطوة أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ أكثر من 10 سنوات.