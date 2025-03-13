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الأمم المتحدة تصدر تعليقاً حول "الاعتداءات" على عمال سوريين في العراق


رحبت ‏بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، اليوم الخميس، بالإجراءات الفورية والعاجلة التي اتخذتها الحكومة العراقية تجاه الاعتداءات على عمال سوريين في العراق، حيث ذكر بيان للبعثة، أن "التقارير المتداولةُ حول وقوع هجماتٍ ضدّ عمّالٍ سوريين في العراق، تشكل مثارَ قلقٍ بالغ لدى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)".

وأضاف، "إذ ترحب بالإدانةِ الصريحة الصادرةِ عن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لهكذا اعتداءات، تُشيد بقرار الحكومة العراقية تشكيل فريق أمني متخصّصٍ لملاحقة مرتكبي هذه الاعتداءات التي تمس كرامة الإنسان وتنتهك حقوقه، وما يمثله ذلك من مخالفة للقوانين العراقية النافذة".

ودعت الجميع، إلى "الالتزام بالقانون، والتحلي بالحكمة، والابتعاد عن خطاب الكراهية، والمحافظة على الاستقرار ضمن عراق آمن متصالح مع ذاته ومحيطه".

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