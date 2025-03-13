خسوف كلي للقمر غدا الجمعة في ظاهرة فلكية نادرة

تشهد الأرض غدا الجمعة خسوفا قمريا كليا، وهو الأول من نوعه لهذا العام، حيث سيظهر ظل الأرض المقوس على سطح القمر بشكل واضح، إذ أكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، ماجد أبو زاهرة، أن الخسوف سيكون مرئيا بالعين المجردة في عدة مناطق حول العالم، منها:

- القارة القطبية الجنوبية

- النصف الغربي من أفريقيا

- أوروبا الغربية

- المحيط الأطلسي

- الأمريكتان

- المحيط الهادئ

- شرق أستراليا

- شمال اليابان

- شرق روسيا

أما في الشرق الأوسط، فلن يكون الخسوف مرئيا.

تفاصيل مراحل الخسوف

- يبدأ الخسوف في تمام الساعة 06:57 صباحا ويستمر حتى 01:00 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

- يحدث الخسوف الكلي بين 09:25 و10:31 صباحا، حيث يظهر القمر بلون نحاسي أو أحمر نتيجة انعكاس ضوء الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض.

- القمر سيكون على بعد ثلاثة أيام من وصوله إلى نقطة الأوج، مما يجعله يبدو أصغر بنسبة 5.2% من حجمه المتوسط.

الظاهرة وتأثيرها العلمي

- خلال الخسوف الجزئي، يظهر ظل الأرض المقوس على سطح القمر، وهي ظاهرة استخدمت تاريخيا لإثبات كروية الأرض.

- الخسوف الكلي غير مركزي، حيث يكون الطرف الجنوبي للقمر أكثر ظلمة من الطرف الشمالي.

- يستمر الخسوف الكلي 65 دقيقة، وخلاله تنخفض درجة حرارة سطح القمر بنحو 140 درجة مئوية في دقائق معدودة، مما يوفر بيانات علمية عن تركيب سطح القمر وخصائصه الجيولوجية.

القمر الدموي: مصطلح غير علمي

كما أوضح أبو زاهرة أن مصطلح "القمر الدموي" أو "قمر الدم" ليس مصطلحا علميا، وإنما ظهر لأول مرة عام 2013 للإشارة إلى اللون الأحمر الذي يتخذه القمر أثناء الخسوف الكلي.