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منصة "X" تتعرض لهجوم إلكتروني ضخم ومنسق


قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لمنصة "X"، يوم الاثنين، إن المنصة شهدت انقطاعات متعددة بسبب هجوم إلكتروني ضخم.

وذكر ماسك أن الهجوم كان أكبر وأكثر تنسيقا من التهديدات الإلكترونية اليومية التي تواجهها المنصة عادة.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن حجم الهجوم يشير إلى أنه قد يكون عمل مجموعة كبيرة منسقة أو ربما حتى دولة. وكشف أن الجهود جارية حالياً لتتبع مصدر الهجوم.

وأفاد في تدوينة "كان هناك ولا يزال هجوم إلكتروني ضخم ضد "X".. نتعرض للهجوم كل يوم لكن هذا الهجوم تم بموارد كبيرة.. إما مجموعة كبيرة منسقة و/أو دولة متورطة.. نتتبع".

وأكدت تقارير المستخدمين على موقع downdetector.com وهو موقع يتتبع الانقطاعات والمشاكل التقنية لمختلف المنصات عبر الإنترنت، أن "X" لم يستجب أو تعطل عدة مرات خلال يوم الاثنين.

ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل الهجوم الإلكتروني مثل الأساليب المستخدمة أو الضرر المحتمل، علما أن التحقيق في مصدر وحجم الهجوم لا يزال جاريا.

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منصة "X" تتعرض لهجوم إلكتروني ضخم ومنسق
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