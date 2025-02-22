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مع اقتراب وتزامن أعياد نوروز وشهر رمضان المبارك، توقعات بزيادة الزوار الإيرانيين للعراق


توقعت منظمة الحج والزيارة الإيرانية، اليوم السبت، تزايد أعداد الزوار الإيرانيين إلى العراق خلال شهر رمضان هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، نتيجة لتزامن أعياد نوروز مع شهر رمضان المبارك، فبحسب وسائل إعلام إيرانية، فإنه في كل عام خلال عيد نوروز والأشهر المقدسة مثل رمضان، يتوجه عدد كبير من الإيرانيين إلى العراق لزيارة الأماكن الدينية، ومن المتوقع أن يشهد هذا العام زيادة في عدد الحجاج الإيرانيين إلى العتبات الدينية مع تزامن عيد نوروز مع شهر رمضان.

وعليه فقد توجه ممثل المرشد الأعلى لشؤون الحج والزيارة، رئيس منظمة الحج والزيارة، إلى العراق للاجتماع مع المسؤولين الإيرانيين المقيمين في البلاد وأمناء العتبات العلوية والحسينية والعباسية والعسكرية.

كما قام بزيارة المراكز الطبية والمطبخ المركزي والفنادق التي يقيم فيها الحجاج الإيرانيون، وذلك للإشراف على تحسين الخدمات المقدمة وإزالة النواقص المحتملة.

وقال علي رضا بيات، رئيس منظمة الحج والزيارة، إن الوفد تفقد سير تقديم الخدمات للحجاج في المزارات وسيتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من تحسين الخدمة وتذليل أي قصور.

وأشار بيات، إلى أنه سيلتقي خلال الزيارة مع كبار المسؤولين العراقيين في مجال الحج، موضحا أن هدف هذه الإجراءات والرحلات هو تسهيل تقديم الخدمات للحجاج الإيرانيين بأعلى جودة.

كذلك أوضح، أن تزامن عيد نوروز مع شهر رمضان هذا العام أوجد ظروفا خاصة، حيث ينوي بعض الحجاج البقاء لمدة عشرة أيام للصيام، فيما يخطط آخرون لزيارة العتبات وفق الإجراءات المعتادة، مما يتطلب عروضا متنوعة لتلبية احتياجات الحجاج الإيرانيين.

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مع اقتراب وتزامن أعياد نوروز وشهر رمضان المبارك، توقعات بزيادة الزوار الإيرانيين للعراق
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