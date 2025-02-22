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بعد سحب رئيس الوزراء والسفارة العراقية الدعوى الجزائية، الإفراج عن فجر السعيد من السجن


 

أصدرت محكمة الجنايات في الكويت قراراً بإخلاء سبيل الإعلامية فجر السعيد بكفالة مالية قدرها 1000 دينار كويتي، في قضية الإساءة إلى العراق، في خطوة جاءت بعد سحب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والسفارة العراقية الدعوى الجزائية، حيث كان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد سحب الدعوى القضائية المقدّمة ضد الإعلامية الكويتية، وذلك بعد صدور حكم بسجنها ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة.

وبالتزامن مع تقديمها اعتذاراً رسمياً عن التصريحات التي صدرت عنها، أعلنت السفارة العراقية في الكويت في بيان أن قرار سحب الدعوى جاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء، مؤكدةً "حرص العراق على الحفاظ على أعلى مستويات العلاقات القوية والشفّافة مع دولة الكويت، أميراً وحكومةً وشعباً، وتعزيز التعاون مع مختلف الشخصيات والمؤسسات الإعلامية والثقافية".

كما أوضح البيان أن "العراق يسعى دائماً لترسيخ لغة الاحترام المتبادَل والحوار والتاريخ المشترك مع جميع الأشقاء والأصدقاء، تأكيداً لنهجه الدبلوماسي في بناء علاقات قائمة على التعاون والتفاهم".

ومن الجدير بالذكر أن فجر السعيد قد وجّهت انتقادات الى الحكومة العراقية الحالية في حلقات من برنامجها قبل أسابيع وعبر تدوينات، كما اتّهمت حكومة السوداني بملاحقة العراقيين المعارضين في الخارج، وهو ما أدى الى توقيفها، ومن بعدها قضت محكمة الجنايات في الكويت بسجن السعيد 3 سنوات قبل أن تسحب الدعوى.

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بعد سحب رئيس الوزراء والسفارة العراقية الدعوى الجزائية، الإفراج عن فجر السعيد من السجن
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