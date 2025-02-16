منوعات

بتهمة التجسس، شكوى موجهة ضد شركة آبل


 

 

تواجه شركة "آبل" دعوى قضائية في محكمة فرنسية بدعوى التجسس على المستخدمين من خلال محادثات المستخدمين مع مساعد "سيري" الذكي، إذ ذكرت صحيفة Le Monde الفرنسية ان "يوم الخميس 13 فبراير الجاري، أرسلت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تقريرا وشكوى ضد شركة آبل إلى مكتب المدعي العام في باريس، واتهم التقرير الشركة بجمع تسجيلات أصوات مستخدمي الهواتف والأجهزة الذكية من خلال مساعد Siri الذكي، وأن الشكوى تستند إلى معلومات قدمها موظف سابق في آبل، تتعلق بانتهاك الخصوصية والمعالجة غير القانونية لبيانات المستخدمين".

فيما أكد الموظف السابق في آبل إلى "أنه ومنذ يومه الأول في العمل قيل له أنه سيتعامل مع محادثات حقيقية بين الأشخاص ومساعدهم Siri الذكي، بالإضافة إلى تسجيلات المحادثات عندما يتم تشغيل Siri عن طريق الخطأ"، لكن شركة آبل أشارت إلى أن البيانات التي حصلت عليها من خلال مساعد Siri لم يتم بيعها إلى أي طرف.

وتأتي الشكوى في الوقت الذي من المقرر أن تحكم فيه محكمة في كاليفورنيا بالولايات المتحدة بدعوى قضائية جماعية رفعها مستخدمون أمريكيون يتهمون آبل بتسجيل ومعالجة وتخزين محادثاتهم الخاصة لأغراض تجارية، وليس لتحسين عمل مساعد Siri الذكي.

ومن الجدير بالذكر أن شركة "آبل" وافقت الشهر الماضي على دفع 95 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تتهمها باستخدام مساعدها الافتراضي Siri للتجسس على مستخدمي هواتف "آيفون" وغيرها من الأجهزة الحديثة، إذ تشير الادعاءات إلى أن "آبل" فعّلت Siri لسنوات للتجسس على مالكي أجهزتها الذكية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أحماض أوميغا-3: خطوة واعدة نحو إبطاء الشيخوخة وفقا لأحدث الأبحاث
بتهمة التجسس، شكوى موجهة ضد شركة آبل
14 ولاية أمريكية ترفع دعاوى ضد ترامب وماسك
حادث دهس في ميونخ يسفر عن إصابة 20 شخصا أثناء مظاهرة نقابية
البرلمان النرويجي يحظر على أعضائه استخدام DeepSeek!
عضو الفريق الاستشاري لترامب: أمن العراق جزء من أمن أمريكا!
أمريكا تواجه واحدة من أشد مواسم الإنفلونزا خلال العقد والنصف الماضي!
محكمة فيدرالية أمريكية تصدر أمر ولائي يوقف قرارات ترامب!
روسيا تطور برنامج ذكاء اصطناعي لحماية المواقع الإلكترونية من الهجمات المكثفة
 الاتحاد الأوروبي يدرس إجراءات انتقامية ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى!
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك